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        İlkokul öğrencilerinin 87 yıl önce hazırladığı duvar gazeteleri köyün tarihine ışık tutuyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyünde bulunan ilkokulda 1938-2014 yılları arasında öğrenciler tarafından hazırlanan duvar gazeteleri, köyün tarihine ışık tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:57
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        İlkokul öğrencilerinin 87 yıl önce hazırladığı duvar gazeteleri köyün tarihine ışık tutuyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyünde bulunan ilkokulda 1938-2014 yılları arasında öğrenciler tarafından hazırlanan duvar gazeteleri, köyün tarihine ışık tutuyor.

        Bereketli köyünde doğan Mehmet Yazgan, 1927 yılında Bereketli Köyü İlkokulu'nda öğretmenliğe başladı. Köy okulunda yaptıklarıyla kısa sürede bölgede tanınan biri olan Yazgan, çocukları sosyal ve kültürel anlamda eğitmek için çeşitli çalışmalar yürüttü.

        Yazgan öncülüğünde 1938 yılından itibaren öğrenciler, haftalık olarak "İlk Adım" ve "Fikir" isimli duvar gazetelerini çıkartıp okulun duvarlarına astı.

        Öğrencilerin çizdiği resimlerin de yer aldığı elle yazılan gazetelerde bölge yaşamından satışa çıkarılan evlere, ölüm, doğum ve evlilik ilanlarıyla adli olaylara kadar pek çok konuya yer verildi.

        Mehmet Yazgan ayrıca okuldan mezun olan öğrencilerin fotoğraflarını çekip mezunlar bölümünde sergiledi.

        "İlk Adım" ve "Fikir" gazetelerinin hazırlanması ile öğrencilerin mezuniyet fotoğraflarının çekilmesi geleneği, Yazgan'ın emekli olmasının ardından da okulun kapandığı 2014 yılına kadar devam etti.

        Günümüze ulaşan "İlk Adım" gazetesinden 1938 ve 1945 yıllarına ait iki, "Fikir" gazetesinden de 1940 yılına ait bir sayının yanı sıra farklı yıllardaki 10'a yakın dönemin mezunlarının fotoğrafları, bugün köy konağı olarak kullanılan eski okul binasında sergileniyor.

        - "Gazeteler sayesinde köyümüzün tarihi hakkında bilgi sahibi oluyoruz"

        Bereketli Köyü Muhtarı Çetin Kesim, AA muhabirine, köylerinde 1925 yılından önce de okul bulunduğunu ancak yangın çıkmasının ardından yeni bir bina yapıldığını söyledi.

        Köylerinde merhum öğretmen Mehmet Yazgan öncülüğünde gazete çıkarıldığını anımsatan Kesim, "Gazeteler sayesinde köyümüzün tarihi hakkında bilgi sahibi oluyoruz. O zamanki şartlarda köyde öğrenciler tarafından hazırlanmış ve her hafta çıkarılmış. Gazeteler okulda duvara asılıp sergileniyormuş. Hangi tarihte ne olmuş, bu gazeteler aracılığıyla köyümüz hakkında bilgi sahibi oluyoruz." dedi.

        Okulda mezunların fotoğraflarının da çekildiğine işaret eden Kesim, "Okul binasına çerçeve içinde her sene asılan mezuniyet fotoğrafları da çok kıymetli. Bu fotoğraflar sayesinde kim ne zaman mezun olmuş, kimlerle okumuş, bilgi sahibi oluyoruz. O tarihlerde kimlerin babası, dedesi ne zaman mezun olmuş, görebiliyoruz." diye konuştu.

        Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin ise Bereketli köyünde 1977 yılında dünyaya geldiğini dile getirerek, "Bu okulda okudum. 1987 mezunuyum. Eşim de aynı okulda okudu. Babamın, abilerimin, ablalarımın mezun olduğu okul burası. 'Kuru Muallim' lakabıyla bilinen hocamız bu kültürel varlıkların oluşmasında, burada iyi derecede eğitim verilmesinde yegane kahramanımız. Ondan sonra gelen öğretmenler de bu geleneği sürdürmüş." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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