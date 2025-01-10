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        Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'ın en "özel" misafirleri

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde teleferiğe binip kızakla kayarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:18
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        Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'ın en "özel" misafirleri
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde teleferiğe binip kızakla kayarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan, Kronopan Orman Ürünleri tarafından desteklenen "Hayata Renk Verelim Projesi" kapsamında özel gereksinimli bireyler için Ilgaz Dağı gezisi düzenlendi.

        Geziye ayrıca, Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Yurduntepe Kayak Merkezi'nde faaliyette bulunan Aras Grup ve Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği de destek verdi.

        "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz Dağı, bu sefer özel gereksinimli bireyleri ağırladı.

        Birçoğu hayatlarında ilk kez teleferiğe binip kızakla kayan özel bireyler ve aileleri, doyasıya eğlendi.

        Programda görme engelli Mehmet Büyük için doğum günü de düzenlendi. Doğum günü programına, o sırada bir program için bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Danışmanı Ali Bayraktar da eşlik etti.

        Doğum günü pastasının kesilmesinin ardından özel gereksinimli bireyler ve aileleri, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

        - "Özel bireylerimizin yüzündeki mutluluk, sevinç bambaşkaydı"

        Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, çok özel bir gün geçirdiklerini söyledi.

        Etkinliklerine katkı sunan herkese teşekkür eden Boyraz, "Kastamonu'muzda özel bireylerimizle Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeydik. Özel birey ve ailelerinden oluşan 100 kişi etkinliğe katıldı. Bizi heyecanlandıran en önemli şey, bedensel özel bireylerimizin teleferik ve kızağa bindiklerinde, 'Kuşlar gibi özgürüz' demeleriydi." dedi.

        Birçok özel bireyin ilk kez Ilgaz'a geldiğine dikkati çeken Boyraz, "Bir özel birey babaannemiz, 'Hayatımda bir kez poşetle kaymıştım, burada kızakla kaydım, bana çok iyi geldi' dedi. Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Havva hocamızın öğrencileri özel bireylerimizin indirip bindirilmesi başta olmak üzere her konuda bize destek oldu. Buraya gelmemize vesile olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Özel birey annesi Hülya Özsaraç ise çok güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Ben çocuğumun teleferiğe bineceğini hiç düşünmemiştim ama indikten sonra ikinci kez binmek istedi. Kızakla kaydık, çocuklar gibi şendik. Oğlum 35 yaşında ve içinde bir çocuk olduğunu bugün öğrendim. Bugün benim ve çocuğum için en mutlu gün. Birlikte zaman geçirmenin ne olduğunu bu arkadaşlar sayesinde öğrendim."

        Nazife Sarıcı da çok güzel bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, "Özellikle fiziksel engelli çocuklarımızın mutluluğu şahaneydi. Diğer özel bireylerimizin de yüzündeki mutluluk, sevinç bambaşkaydı. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

        Feride Yunusoğlu ise etkinliğe oğluyla katıldığını belirterek, "Çok eğlendik, güzel vakit geçirdik. İlk kez teleferiğe bindik. Biraz da kızağa bindirdim, çok mutlu oldu." dedi.

        Sena Çadırcı da çok güzel yerler gördüğünü anlatarak, Ilgaz'ı çok sevdiğini, çok eğlendiğini söyledi.

        Şerife Çim ise kızağa binip teleferik gezisi yaparak güzel bir gün geçirdiğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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