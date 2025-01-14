Tosya'da şehit polis Kadir Atan kabri başında anıldı

Ankara'da 1977 yılında şehit olan Polis Memuru Kadir Atan için Tosya Karaköy köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

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