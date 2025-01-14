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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:04 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:21
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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu.

        Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından çevre beyaz örtüyle kaplandı.

        Kent merkezinden sahil ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yolunda Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

        İl Özel İdaresi ekipleri köylerde, Belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Kent merkezinin beyaz örtüyle kaplanması dronla görüntülendi.

        Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ağlı'da 10, Devrekani'de 2, Küre ilçesinde de 10 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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