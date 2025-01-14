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        Kastamonu'da evden dışarıya ateş eden kişi yakalandı

        Kastamonu'da bir evden dışarıya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:56
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        Kastamonu'da evden dışarıya ateş eden kişi yakalandı
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        Kastamonu'da bir evden dışarıya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinden silah sesleri duyulması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kapısı kilitli olduğu için daireye giremedi.

        İtfaiye aracının merdiveni ile dairenin bulunduğu kata çıkan polis ekipleri, camı kırarak içeri girdi. Evde boş kovanlar bulan ekipler, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda S.K, olayda kullandığı düşünülen tabanca ile gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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