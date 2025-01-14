Kastamonu'da evden dışarıya ateş eden kişi yakalandı

İtfaiye aracının merdiveni ile dairenin bulunduğu kata çıkan polis ekipleri, camı kırarak içeri girdi. Evde boş kovanlar bulan ekipler, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinden silah sesleri duyulması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kapısı kilitli olduğu için daireye giremedi.

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