Gündelik yaşamın stresinden sanatla uzaklaşıyorlar

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Sanat Atölyesi'nin bir yıl önce başlattığı çalışma kapsamında toplumun her kesimden insanlar, çeşitli sanatsal çalışmalar yaparak gündelik yaşamın stresinden uzaklaşıyor.

Atölye tarafından her hafta bir kafede bir araya gelen ev hanımları, öğrenciler ve iş stresinden bunalanlar, uzman öğreticiler eşliğinde seramik, cam boncuk, boyama, bez çanta, keçe, sabun, mum, maske, tuval gibi sanatsal çalışmalar yaparak gündelik hayatın getirdiklerinden uzaklaşıyor.

Kastamonu Sanat Atölyesi kurucusu Betül Tefenli, AA muhabirine, kentte sanatsal çalışmalar yapmak için atölyeyi kurduklarını söyledi.

Yeni anne olduğunu anlatan Tefenli, "Hem anneleri hem de diğer bireyleri evden çıkartıp sosyal aktiviteye yönlendirelim istedik. Evin içinde çocuklarıyla saatlerini geçiren bir anne buraya gelip iki saat boyunca 'anda' kalabiliyor. Burada sanatsal çalışmalar yaparken kafasını boşaltıp buradan ayrılıyor." dedi.

Tefenli, her hafta sonu sanat için herhangi bir kafede buluştuklarını aktararak Tefenli, "Arkadaşlarımızla bir araya geliyor, yiyor, içiyor ve hep birlikte sanatımızı icra ediyoruz. Başlarında uzmanlarımız, görsel sanatlar hocalarımız oluyor. Sanatın iyileştirici gücünü kullanmak istiyoruz. Hep birlikte ruhumuzu o an içinde sanata teslim edip sanatımızı icra ediyoruz." diye konuştu.

- "50-55 kişiyi bulan katılımcı oluyor"

Sanat ve felsefe alanında çalışmayı ilerletmek istediklerini dile getiren Tefenli, şöyle devam etti:

"Burada farklı workshoplar yapıyoruz. Yaklaşık 1 yıl önce 5 kişi ile başladık. Şu an hem cumartesi hem de pazar günleri 50-55 kişiyi bulan katılımcı oluyor. Sadece kullandıkları malzemeleri karşılayacak olan çok cüzi bir miktar ücret alıyoruz. Geri dönüşler çok güzel. İnsanlar buradan çok mutlu ayrılıyor."

- "İnsanların rahatladığını görmek beni de iyi hissettiriyor"

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kastamonu Temsilcisi Kağan Yılmaz ise yaklaşık bir yıl önce bu çalışmaya dahil olduğunu belirterek, şunları söyledi: