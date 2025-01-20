Kastamonu'da köprüden dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Hanife Uyanık'ın (69) kullandığı 16 CJE 82 plakalı hafif ticari araç, Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi'ndeki Musa Köprüsü'ne giriş yaparken 8 metre yükseklikten dereye devrildi.
Kazada sürücü Uyanık ile araçta bulunan eşi Ramazan Uyanık (69) ve Fatma Yüksel (43) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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