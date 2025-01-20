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        Kastamonu'da köprüden dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:58
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        Kastamonu'da köprüden dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Hanife Uyanık'ın (69) kullandığı 16 CJE 82 plakalı hafif ticari araç, Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi'ndeki Musa Köprüsü'ne giriş yaparken 8 metre yükseklikten dereye devrildi.

        Kazada sürücü Uyanık ile araçta bulunan eşi Ramazan Uyanık (69) ve Fatma Yüksel (43) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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