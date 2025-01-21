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        Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 01:10 Güncelleme: 21.01.2025 - 01:10
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        Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Sarıçam köyü mevkisinde 19 Ocak'ta Muzaffer T. (70) yönetimindeki 37 SN 334 plakalı otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu yaralanan Rüveyde Tiryaki, tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer T. ile Aysel A. (57) ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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