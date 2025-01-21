Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sarıçam köyü mevkisinde 19 Ocak'ta Muzaffer T. (70) yönetimindeki 37 SN 334 plakalı otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu yaralanan Rüveyde Tiryaki, tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer T. ile Aysel A. (57) ise yaralanmıştı.
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