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        Taşköprü'ye yeni spor tesisleri yapılacak

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine 2 voleybol ile basketbol ve sentetik çim saha yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:07
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        Taşköprü'ye yeni spor tesisleri yapılacak
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine 2 voleybol ile basketbol ve sentetik çim saha yapılacak.

        Spor Toto Başkanlığının hibesi ile yapılacak 4 tesis için Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı.

        Proje kapsamında Harmancık Mahallesi'ne basketbol ve voleybol, Tekke Mahallesi'ne ise basketbol ve sentetik çim saha yapılacak.

        Arslan, ilçenin gelişimi için her alanda çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Her adımda daha da gelişen ve büyüyen bir Taşköprü için çalışıyoruz. Bu spor sahaları, hem gençlerimize hem de ilçemize büyük değer katacak. Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

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