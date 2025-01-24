Kastamonu'da 6 hükümlü yakalandı

Kastamonu'da 6 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada, "Silahlı yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan Ç.Ş, "basit yaralama" suçundan 1 ay 21 gün kesinleşmiş cezası olan S.Ş, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan L.A, "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak" suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan M.T, "yaralama" suçundan 3 ay 11 gün kesinleşmiş cezası olan A.D. ve "uyuşturucu satın almak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan H.O. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.