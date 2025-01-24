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        Kastamonu'da 6 hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da 6 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 23:35 Güncelleme: 24.01.2025 - 23:35
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        Kastamonu'da 6 hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da 6 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, "Silahlı yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan Ç.Ş, "basit yaralama" suçundan 1 ay 21 gün kesinleşmiş cezası olan S.Ş, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan L.A, "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak" suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan M.T, "yaralama" suçundan 3 ay 11 gün kesinleşmiş cezası olan A.D. ve "uyuşturucu satın almak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan H.O. yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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