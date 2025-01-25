Özel bireylerin anneleri ve yaşlıların hayatı daha konforlu hale getiriliyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da başlatılan "Yaşlı Bireyler İçin Sağlıklı Yaşam Önderliği, Özel Bireyler İçin Anne Eli Uzatıyoruz Projesi" kapsamında yaşlılar ile özel gereksinimli bireylerin annelerinin daha konforlu yaşam sürmeleri hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi, Kastamonu Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği ortaklığında geçen yıl ekim ayında hayata geçirilen proje kapsamında özel bireylerin anneleri ile yaşlılara yönelik 80 etkinlik düzenlenecek.

Bugüne kadar 20 etkinliğin yapıldığı proje kapsamında yaşlılarla özel gereksinimli bireylerin annelerine sağlıktan kişisel gelişime kadar pek çok konuda eğitim veriliyor.

Anneleri eğitim alırken özel gereksinimli bireylere yönelik de eğitici aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar yaklaşık 400 kişinin katıldığı proje kapsamında 1500 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Türk Anneler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kızıltan, AA muhabirine, proje ile evden çıkamayan yaşlı bireylerin dışarıya çıkarak sosyal hayata katılmalarını, daha aktif bir hayat sürmelerini amaçladıklarını söyledi.

Projenin diğer ayağında özel gereksinimli bireylerin annelerine yönelik çalışma yaptıklarını belirten Kızıltan, "Özel birey annelerini rehabilite ederek fizyolog, psikolog, sosyolog, spor hocası desteği ile birazcık da olsa rahatlatmak, hayatlarını kolaylaştırmak, onları mutlu etmek için yola çıktık. Aileler çocuklarına ilk teşhis konulduğunda bunu kabul etmekte zorlanıyor. Onun için ilk teşhiste çocuklarının özelliklerini anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Proje kapsamında belirli aralıklarla bir araya geldiklerini anlatan Kızıltan, "Etkinliklerde uzman doktorlarımız, yaşlılarımızın şikayetlerini dinleyerek muayenesini yapıp gerekirse hastaneye sevk ediyor ya da tedavilerini yapıyor. Psikolog, sosyolog ve kişisel gelişim uzmanlarımız sunum yapıyor. El işi hocalarımız çeşitli konularda eğitim veriyor. Amacımız biraz da olsa onları rahatlatmak. Hoş vakit geçirerek buradan ayrılmalarını sağlamak." diye konuştu.