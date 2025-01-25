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        Özel bireylerin anneleri ve yaşlıların hayatı daha konforlu hale getiriliyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da başlatılan "Yaşlı Bireyler İçin Sağlıklı Yaşam Önderliği, Özel Bireyler İçin Anne Eli Uzatıyoruz Projesi" kapsamında yaşlılar ile özel gereksinimli bireylerin annelerinin daha konforlu yaşam sürmeleri hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:08
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        Özel bireylerin anneleri ve yaşlıların hayatı daha konforlu hale getiriliyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da başlatılan "Yaşlı Bireyler İçin Sağlıklı Yaşam Önderliği, Özel Bireyler İçin Anne Eli Uzatıyoruz Projesi" kapsamında yaşlılar ile özel gereksinimli bireylerin annelerinin daha konforlu yaşam sürmeleri hedefleniyor.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi, Kastamonu Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği ortaklığında geçen yıl ekim ayında hayata geçirilen proje kapsamında özel bireylerin anneleri ile yaşlılara yönelik 80 etkinlik düzenlenecek.

        Bugüne kadar 20 etkinliğin yapıldığı proje kapsamında yaşlılarla özel gereksinimli bireylerin annelerine sağlıktan kişisel gelişime kadar pek çok konuda eğitim veriliyor.

        Anneleri eğitim alırken özel gereksinimli bireylere yönelik de eğitici aktiviteler gerçekleştiriliyor.

        Bugüne kadar yaklaşık 400 kişinin katıldığı proje kapsamında 1500 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

        Türk Anneler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kızıltan, AA muhabirine, proje ile evden çıkamayan yaşlı bireylerin dışarıya çıkarak sosyal hayata katılmalarını, daha aktif bir hayat sürmelerini amaçladıklarını söyledi.

        Projenin diğer ayağında özel gereksinimli bireylerin annelerine yönelik çalışma yaptıklarını belirten Kızıltan, "Özel birey annelerini rehabilite ederek fizyolog, psikolog, sosyolog, spor hocası desteği ile birazcık da olsa rahatlatmak, hayatlarını kolaylaştırmak, onları mutlu etmek için yola çıktık. Aileler çocuklarına ilk teşhis konulduğunda bunu kabul etmekte zorlanıyor. Onun için ilk teşhiste çocuklarının özelliklerini anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

        Proje kapsamında belirli aralıklarla bir araya geldiklerini anlatan Kızıltan, "Etkinliklerde uzman doktorlarımız, yaşlılarımızın şikayetlerini dinleyerek muayenesini yapıp gerekirse hastaneye sevk ediyor ya da tedavilerini yapıyor. Psikolog, sosyolog ve kişisel gelişim uzmanlarımız sunum yapıyor. El işi hocalarımız çeşitli konularda eğitim veriyor. Amacımız biraz da olsa onları rahatlatmak. Hoş vakit geçirerek buradan ayrılmalarını sağlamak." diye konuştu.

        Projenin mayıs ayının sonuna kadar devam edeceğini belirten Kızıltan, proje sonunda yaşlıların bir araya gelip etkinlik yapabilecekleri bir yere sahip olmalarını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

        - "Şeker, tansiyon hastası olduğunu bilmeyen hastalarımız vardı"

        Kişisel gelişim uzmanı Sennur Özcebeci, özel gereksinimli bireyler ve yaşlılar olduğu için projeye seve seve dahil olduğunu dile getirdi.

        Etkinliklerde oyun tabanlı öğrenme ve anlayarak hızlı okuma yaptıklarını anlatan Özcebeci, şunları kaydetti:

        "Sağ-sol beyin gelişimini faydalı hale getirmeye çalışıyoruz. Evden çıkamayan özel birey annelerinin bununla başa çıkabilmesi için neler yapması gerektiği konusunda konuşuyoruz. Özel birey annelerimizin kendilerine vakit ayırmalarını, kişisel gelişimlerini sağlamak ve sosyal hayata tekrar girebilmelerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Anneleri etkinlikteyken bir yandan da özel bireylerimizle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Oyuncaklarla oyunlar oynarken düşünsel ve hayal gücünü geliştirecek çalışmalar yapıyoruz."

        Fizyoterapist Akay Yücebıyık da ailelerin fiziksel olarak daha kaliteli yaşam sürmesi ve çocuklarına daha sağlıklı bakım sağlamaları için bilgi verdiklerine dikkati çekerek, katılımcıların bu bilgilerden oldukça faydalandığını söyledi.

        Hemşire Elif Fide de katılımcılara sağlık hizmeti verdiğini anlatarak, "Tansiyon ve şekerlerine bakıyoruz. Hastaneye gitmesi gereken hastalar varsa hastaneye yönlendiriyoruz. Doktorlarımız muayene ediyor, gerekirse tedavi uyguluyor. Kulakları duymayan bir teyzemiz burada tedavi oldu. Şeker, tansiyon hastası olduğunu bilmeyen hastalarımız vardı. Bunlara teşhis konuldu tedavisine başlandı." dedi.

        Derneğin yönetim kurulu üyesi ve sosyolog Meliha Taş da katılımcılara toplumda daha fazla yer almaları için neler yapabileceklerini anlattıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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