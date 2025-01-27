Hanönü'de Miraç Kandili idrak edildi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
İlahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.
Namaz çıkışında vatandaşlara Hanönü Belediyesi tarafından kandil simidi ve meyve suyu ikram edildi.
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