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        Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 18:39 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:47
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        Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alama köyü mevkisinde Aydın K. yönetimindeki traktörle sürücüsü öğrenilemeyen 60 KD 009 plakalı minibüs çarpıştı.

        Kazada devrilen traktörün sürücüsü Aydın K. ile Adil A. ve Selim Y. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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