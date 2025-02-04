Öğrenciler sınıflarını hayal etti, üniversiteliler gerçekleştirdi

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, proje ödevi kapsamında ilkokul öğrencilerinin hayalindeki sınıfı yarıyıl tatilinde hazırladı.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi kapsamında öğrencilere sosyal sorumluluk projesi ödevi verdi.

Bu kapsamda "Sanatın Minik Kahramanları: Renkli Hayaller Atölyesi Projesi"ni hazırlayan Samet Aksoy ile "Temiz Sınıf Temiz Gelecek Projesi"ni hazırlayan Cemalettin Beşir Demir ve Berkay İbiş il merkezinde bulunan Ali Fuat Darende İlkokulu 4/D sınıfı öğretmeni Nuri Mesut Tekmen ile görüştü.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden arkadaşları ile yarıyıl tatili öncesinde sınıfı ziyaret ederek öğrencilerden hayallerindeki sınıfı çizmelerini isteyen proje sorumluları, bu çizimler üzerine hazırlık yaptı.

Yarıyıl tatilinde 8 öğrenci arkadaşı ile memleketlerine gitmek yerine sınıfı güzelleştiren proje sorumluları, sıralar, duvar ve zemin boyasını yaptı, ardından duvara farklı renklerde ve şekillerle edebiyat, fen bilgisi, matematik ve spor köşesi oluşturdu. Türkiye haritası hazırlayan öğrenciler, haritanın üzerine illerde yetişen ürünlerin fotoğraflarını yerleştirdi. Ayrıca, bazı ülkelerin başkentlerinin isimleri ve bayrakları da duvarda yer aldı.

Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından sınıfa gelen ilkokul öğrencilerini karşılayan üniversiteliler, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Duvara boyanan ağaçların yapraklarını ise ilkokul öğrencileri parmak boya ile yaptı.

Doç. Dr. Erol Tekin, AA muhabirine, öğrencilerin fikir ve hayallerini projeye dönüştürmelerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Çok anlamlı projelerin ortaya çıktığını anlatan Tekin, "Arkadaşlarımız, yaptıkları projeler ile topluma hem örnek olmaya çalışıyorlar hem de geleceğimiz olan çocuklara rol model oluyorlar. Gençlerin fikir ve hayallerini bir projeye dönüştürmeleri açısından bu çalışmalar çok kıymetli." dedi.

İlkokul öğrencilerinin sınıflarının yeni halini gördüğünde çok mutlu olduğunu aktaran Tekin, "Sınıfı hazırladıktan sonraki halini ilk kez gören öğrencilerin gözündeki heyecan, mutluluk ve şaşkınlığı görmek çok güzeldi. Sanatın, hayalin gerçeğe dönüşmesi anlamında çok büyük bir önem taşıdığını üniversitede okuyan arkadaşlarımız bir kez daha gösterdi." diye konuştu.