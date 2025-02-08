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        Kastamonu'da sağanak nedeniyle dere yatağındaki istinat duvarları çöktü

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sağanak nedeniyle dere yatağındaki istinat duvarları çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:32
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        Kastamonu'da sağanak nedeniyle dere yatağındaki istinat duvarları çöktü
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sağanak nedeniyle dere yatağındaki istinat duvarları çöktü.

        İlçede etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı'nda dere ıslah çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde heyelan meydana geldi.

        Abdurrahmanpaşa Caddesi Çatalkaya Sanayi Sitesi mevkisindeki heyelanda, dere yatağında bulunan istinat duvarları çöktü.

        Kayan toprak kütlesinin kenarında kalan enerji nakil hattı direklerinin, devrilmekten son anda kurtulduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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