Kastamonu'da sağanak nedeniyle dere yatağındaki istinat duvarları çöktü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sağanak nedeniyle dere yatağındaki istinat duvarları çöktü.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sağanak nedeniyle dere yatağındaki istinat duvarları çöktü.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı'nda dere ıslah çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde heyelan meydana geldi.
Abdurrahmanpaşa Caddesi Çatalkaya Sanayi Sitesi mevkisindeki heyelanda, dere yatağında bulunan istinat duvarları çöktü.
Kayan toprak kütlesinin kenarında kalan enerji nakil hattı direklerinin, devrilmekten son anda kurtulduğu görüldü.
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