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        Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 20:41 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:45
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        Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda polis ekipleri 3 şüphelinin üstünde ve araçlarında arama yaptı.

        Yapılan aramada 703 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Olayla ilgilli 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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