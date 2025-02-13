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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör zarar gördü, yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:03 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:12
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör zarar gördü, yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi.

        İlçeye bağlı Dereköy Dikmen Mahallesi'nde oturan Ömer ve Orhan Tekeci'ye ait evlerde yangın çıktı. Yangının yayıldığını fark eden çevredekiler durumu Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye araçlarından su tankeri, kar ve buzlanma nedeniyle Bulak köyü yakınlarında devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

        Diğer itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında söz konusu 2 evin yanı sıra alevlerin sıçradığı ahır ve traktör de zarar gördü.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şükürler olsun ki ekiplerimiz kazayı yara almadan atlattı. Büyük bir özveriyle görev yapan personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, Rabbim beterinden korusun." ifadesini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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