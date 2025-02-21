Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kastamonu'nun kent merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Bölgede kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçitlerinde kar yağışı şiddetini artırdı.

Kent merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.