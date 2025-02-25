Kar nedeniyle yolu kapanan köyde solunum sıkıntısı çeken hastanın imdadına UMKE yetişti

Köy yolunun 1 metreyi aşan kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paletli kar aracıyla ulaştı. Ekipler, hastaya ilk müdahalesini burada yaptı.

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