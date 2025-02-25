Kar nedeniyle yolu kapanan köyde solunum sıkıntısı çeken hastanın imdadına UMKE yetişti
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan solunum hastası hastaneye ulaştırıldı.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan solunum hastası hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Düz köyü Ilgız Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki O.M'nin yüksek ateş ve nefes darlığı yaşaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Köy yolunun 1 metreyi aşan kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paletli kar aracıyla ulaştı. Ekipler, hastaya ilk müdahalesini burada yaptı.
Yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından ilçe merkezine indirilen hasta 112 ambulans ekiplerine teslim edilerek hastaneye ulaştırıldı.
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