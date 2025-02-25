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        Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor

        Kastamonu'da Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı ve çevresindeki ormanlar, kış mevsiminin eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:23
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        Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor
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        Kastamonu'da Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı ve çevresindeki ormanlar, kış mevsiminin eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

        Küre ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı ile çevresindeki ormanlar, bölgedeki kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Doğa yürüyüşü, kampçılık, macera turizmi ve yaban hayatı gözlemi açısından önemli potansiyele sahip olan tabiat parkı, doğa ve fotoğrafseverleri bölgeye çekiyor.

        Seyrine doyumsuz manzaralar sunan ormanlar ve İpsinne Kayası, dronla havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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