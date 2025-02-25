Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor

Doğa yürüyüşü, kampçılık, macera turizmi ve yaban hayatı gözlemi açısından önemli potansiyele sahip olan tabiat parkı, doğa ve fotoğrafseverleri bölgeye çekiyor.

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