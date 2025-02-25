Hanönü Belediyesi ilçede biriken karları temizliyor

İlçedeki kar yağışının durması ile birlikte ara sokaklar tamamen açılırken ana yollardan başlanarak yol kenarlarındaki karlar Hanönü Belediyesine ait iş makineleri ile temizlenerek kamyonlar vasıtasıyla boş alanlara taşınmaya başlandı.

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