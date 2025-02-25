Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.

        İlçeye bağlı Savaş köyü Aşağı Tekke Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet Köse'ye ait evde yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Pınarbaşı ve Eflani Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Köse'ye ait 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Pınarbaşı Kaymakamı Onur Çelik ve Belediye Başkanı Serkan Arı, köye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

        Arı, yaptığı açıklamada, "Bütün itfaiye ekipleri ve Eflani Belediyesine teşekkür ediyoruz. Çok şükür cana bir şey gelmedi. Ahmet Köse abimiz ve ailesine geçmiş olsun diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
        Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!

        Benzer Haberler

        Tosya'da meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Tosya'da meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan gölet dronla görüntülendi
        Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan gölet dronla görüntülendi
        Doğanyurt'ta belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
        Doğanyurt'ta belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
        Hanönü Belediyesi ilçede biriken karları temizliyor
        Hanönü Belediyesi ilçede biriken karları temizliyor
        Yolu kardan kapandığı için merkeze gidemeyen hastanın ilaçlarını kaymakam u...
        Yolu kardan kapandığı için merkeze gidemeyen hastanın ilaçlarını kaymakam u...
        Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor
        Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor