Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.

İlçeye bağlı Savaş köyü Aşağı Tekke Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet Köse'ye ait evde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Pınarbaşı ve Eflani Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Köse'ye ait 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Pınarbaşı Kaymakamı Onur Çelik ve Belediye Başkanı Serkan Arı, köye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Arı, yaptığı açıklamada, "Bütün itfaiye ekipleri ve Eflani Belediyesine teşekkür ediyoruz. Çok şükür cana bir şey gelmedi. Ahmet Köse abimiz ve ailesine geçmiş olsun diliyoruz." dedi.