Tosya'da meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İlçenin Çifter köyünde Mustafa Kurt'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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