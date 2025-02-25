Doğanyurt'ta belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.
Doğanyurt Belediyesi ekipleri iş makineleri ile kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından belediye olarak çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını söyledi.
İş makinesiyle belediye sınırlarında kalan bölgelerde kar küreme çalışması yaptıklarını belirten Kaya, çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.
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