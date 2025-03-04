Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

        Kastamonu'da kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
        ABONE OL

        Kastamonu'da kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Azdavay'da 1, Bozkurt'ta 4 ve İnebolu'da 2 olmak üzere 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da garajda çıkan yangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale g...
        Kastamonu'da garajda çıkan yangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale g...
        Kastamonu'da, mobilya atölyesindeki yangın 2 saatte söndürüldü
        Kastamonu'da, mobilya atölyesindeki yangın 2 saatte söndürüldü
        Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 225 lira ceza kesildi
        Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 225 lira ceza kesildi
        Kastamonu'da 50 çocuğun katılımıyla cimnastik gösterisi yapıldı
        Kastamonu'da 50 çocuğun katılımıyla cimnastik gösterisi yapıldı
        TKDK desteği ve soğuk zincir projesi sayesinde Kastamonu'da süt üretimi art...
        TKDK desteği ve soğuk zincir projesi sayesinde Kastamonu'da süt üretimi art...
        Kar ve heyelan nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı
        Kar ve heyelan nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı