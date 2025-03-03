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        Kastamonu'da, mobilya atölyesindeki yangın 2 saatte söndürüldü

        KASTAMONU'nun Daday ilçesinde faaliyet gösteren iki katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 22:24 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:25
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        Kastamonu'da, mobilya atölyesindeki yangın 2 saatte söndürüldü
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        KASTAMONU'nun Daday ilçesinde faaliyet gösteren iki katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

        Akşam saatlerinde, Daday ilçe merkezinde Hüseyin Maden'e ait mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın çatı katından başlayıp alt katlara yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mobilya atölyesinde büyük çapta hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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