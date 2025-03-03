Kastamonu'da, mobilya atölyesindeki yangın 2 saatte söndürüldü

Akşam saatlerinde, Daday ilçe merkezinde Hüseyin Maden'e ait mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın çatı katından başlayıp alt katlara yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mobilya atölyesinde büyük çapta hasar meydana geldi.

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