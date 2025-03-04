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        Kastamonu'da garajda çıkan yangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde garajda çıkan yangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale gelirken bir evin çatısında da hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 00:24 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:27
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        Kastamonu'da garajda çıkan yangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde garajda çıkan yangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale gelirken bir evin çatısında da hasar oluştu.

        Dikmen Mahallesi'nde Asım Ç'ye ait bir evin garaj kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Garaj ile içerisinde bulunan otomobil ve traktörün kullanılamaz hale geldiği yangında Asım Ç'nin evinin çatısında da hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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