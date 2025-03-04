Kastamonu'da garajda çıkan yangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde garajda çıkan yangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale gelirken bir evin çatısında da hasar oluştu.

Dikmen Mahallesi'nde Asım Ç'ye ait bir evin garaj kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Garaj ile içerisinde bulunan otomobil ve traktörün kullanılamaz hale geldiği yangında Asım Ç'nin evinin çatısında da hasar oluştu.