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        Kastamonu'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:26 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:26
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        Kastamonu'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "zimmet ve evrakta sahtecilik" suçlarından hakkında 31 yıl hapis cezası ile aranan S.K. yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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