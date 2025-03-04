Kastamonu'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "zimmet ve evrakta sahtecilik" suçlarından hakkında 31 yıl hapis cezası ile aranan S.K. yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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