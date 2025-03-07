Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirilmişti.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün bir eve yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.