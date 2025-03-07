Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün bir eve yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda çok sayıda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirilmişti.
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