Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da yeğenini öldüren emekli polis memuruna 18 yıl hapis cezası verildi

        Kastamonu'da tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da yeğenini öldüren emekli polis memuruna 18 yıl hapis cezası verildi
        ABONE OL

        Kastamonu'da tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık emekli polis memuru T.K. (51), öldürdüğü yeğeni Furkan Küçükbulut'un yakınları ve avukatlar katıldı.

        T.K, savunmasında, yeğeninin annesine küfür ettiği için aralarında tartışma çıktığını öne sürerek, şunları anlattı:

        "Yeğenim ile annemin arası bozuktu. Yeğenim de benden annemle arasının düzeltilmesi için yardım istedi. Ben de annemi aradım ve yeğenimin kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. Fakat annem yeğenim ile görüşmeyi kabul etmedi, barışmayacağını söyledi. Bunun üzerine de yeğenim anneme küfür etti. Ben de kızıp bu konuyu konuşmak için yeğenimin evine gittim. Burada tekrar yeğenim küfürler edince aramızda tartışma çıktı. Kavga çıkınca aramızda boğuşma sırasında bu olay meydana geldi. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        "Kasten öldürme" suçundan T.K'yi müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun tahrik altında işlendiğini gerekçe göstererek cezayı 18 yıla düşürdü.

        Kastamonu'da yaşayan emekli polis memuru T.K, 21 Şubat 2023 tarihinde tartıştığı yeğeni Furkan Küçükbulut'u (31) bıçaklayarak öldürmüş, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Hobi olarak başladığı judoda hedefi olimpiyat şampiyonluğu
        Hobi olarak başladığı judoda hedefi olimpiyat şampiyonluğu
        Tosya'da anız yangınları 7 saatte söndürüldü
        Tosya'da anız yangınları 7 saatte söndürüldü
        Kastamonu'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü
        Kastamonu'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü
        Kastamonu'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza
        Kastamonu'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza
        Kastamonu'da amca ve yeğenini öldüren sanığa müebbet ile 20 yıl 6 ay hapis...
        Kastamonu'da amca ve yeğenini öldüren sanığa müebbet ile 20 yıl 6 ay hapis...
        Tosya'da Şehit Jandarma Er Şaban Yelken kabri başında anıldı
        Tosya'da Şehit Jandarma Er Şaban Yelken kabri başında anıldı