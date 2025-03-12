Kastamonu'da yeğenini öldüren emekli polis memuruna 18 yıl hapis cezası verildi

Kastamonu'da tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık emekli polis memuru T.K. (51), öldürdüğü yeğeni Furkan Küçükbulut'un yakınları ve avukatlar katıldı.

T.K, savunmasında, yeğeninin annesine küfür ettiği için aralarında tartışma çıktığını öne sürerek, şunları anlattı:

"Yeğenim ile annemin arası bozuktu. Yeğenim de benden annemle arasının düzeltilmesi için yardım istedi. Ben de annemi aradım ve yeğenimin kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. Fakat annem yeğenim ile görüşmeyi kabul etmedi, barışmayacağını söyledi. Bunun üzerine de yeğenim anneme küfür etti. Ben de kızıp bu konuyu konuşmak için yeğenimin evine gittim. Burada tekrar yeğenim küfürler edince aramızda tartışma çıktı. Kavga çıkınca aramızda boğuşma sırasında bu olay meydana geldi. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

"Kasten öldürme" suçundan T.K'yi müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun tahrik altında işlendiğini gerekçe göstererek cezayı 18 yıla düşürdü.

Kastamonu'da yaşayan emekli polis memuru T.K, 21 Şubat 2023 tarihinde tartıştığı yeğeni Furkan Küçükbulut'u (31) bıçaklayarak öldürmüş, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.