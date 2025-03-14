Kastamonu'da ilkokulda yapılan afet tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ilkokulda itfaiye tarafından gerçekleştirilen afet tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği, öğretmenin ders anlattığı sırada okulun alarmı çalmaya başladı. Deprem olduğunu anlayan öğrenciler hemen çökerek kafalarını koruma altına aldı.

O sırada sınıfta başlayan yangınla birlikte her yeri duman kapladı. Öğretmen öğrencilerin ağızlarını bir bezle kapatmaları gerektiğini söyleyerek dumanla kaplanan sınıftan öğrencileri tahliye etti. Sınıfta bir öğrencinin kaldığının fark edilmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilen çocuk ambulansla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman, AA muhabirine, tatbikatların afetlere hazır olmada çok önemli olduğunu söyledi.

İlçede bu tür çalışmaları sık sık yaptıklarını belirten Karaduman, öncelikle öğrencilere afet farkındalık eğitimi verdiklerini ardından da tatbikat yaptıklarını dile getirdi.

Karaduman, önemli bir farkındalık eğitimi olduğunu belirterek "Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini öğrencilerimize anlatarak bilinçlenmelerini sağladık. Taşköprü İtfaiyesi olarak yangın tatbikatlarının önemini vurgularken bu tür tatbikatların soğukkanlı olmamıza ve acil durumlara daha hızlı müdahale etmemize yardımcı olacağını ifade ettik. Ayrıca LPG yangınlarıyla ilgili olarak alev alan tüplere ve mutfaklardaki tencere yangınlarına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı şekilde gösterdik. Mutfaklarda alev alan tencerenin nasıl söndürülebileceğini anlattık. Afet farkındalık eğitimlerimiz aralıksız devam edecek." diye konuştu.