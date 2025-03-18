Kastamonu'nun Tosya, Hanönü, Cide, Küre ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şube Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı duanın ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende ise Tosya Namık Kemal Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Serap Yılmaz ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şube Başkanı Galip Yaman günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ve "Destanın Adı Mehmet" adlı piyesin sahnelenmesinin ardından tören sona erdi.

- Hanönü

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Toplantı Salonu'nda devam etti.

Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Özbay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Ceyhun Denli tarafından verildi.

Hanönü Halk Eğitim Merkezi Müdürü İhsan Yabaneri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajının okunmasının ardından İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan tarafından dua edildi.

Düzenlenen programa Kaymakam Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.