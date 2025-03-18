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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinden ilkokul ziyareti

        Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında ilkokulu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:23
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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinden ilkokul ziyareti
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        Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında ilkokulu ziyaret etti.

        Cide Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden müdürlük personeli, öğretmenlerle bir araya gelerek farkındalık günü için planlanan etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Yapılan istişareler sonucunda, down sendromlu bireylerin yaşamlarına dikkat çekecek sunumlar, oyunlar ve sanatsal çalışmalar gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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