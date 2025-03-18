Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinden ilkokul ziyareti
Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında ilkokulu ziyaret etti.
Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında ilkokulu ziyaret etti.
Cide Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden müdürlük personeli, öğretmenlerle bir araya gelerek farkındalık günü için planlanan etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Yapılan istişareler sonucunda, down sendromlu bireylerin yaşamlarına dikkat çekecek sunumlar, oyunlar ve sanatsal çalışmalar gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine karar verildi.
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