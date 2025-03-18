Cide'de kanalizasyon çalışmaları başlatıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, kanalizasyon sorununun çözülmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Necdet Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki kanalizasyon sorununu çözmek için harekete geçtiklerini belirtti.

Açıklamasında "Kanalizasyonsuz Mahallemiz Kalmayacak" ifadelerine yer veren Demir, İller Bankası tarafından görevlendirilen firma tarafından Bağyurdu, Kasım, Tarakçı, Sipahi, Sofular ve Kırcı mahallelerinde ilave kanalizasyon çalışmalarının başladığını kaydetti.

Demir, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlk etapta 6 mahallede uygulanacak olan proje için İller Bankası tarafından görevlendirilen firma tarafından tespit süreçleri devam ediyor. Projenin tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlanarak ilçedeki kanalizasyon sorunu tamamen çözülecek."