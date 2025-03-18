Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile uyuşturucu tüketimine yarayan cam düzenek ele geçirildi.
Olayla ilgili M.B.Ç., H.A. ve N.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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