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        Üniversite öğrencisinin ders ödevi meddahlık serüvenine dönüştü

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da üniversite öğrencisi Alperen Bakır, ders ödevi olarak başladığı meddahlıkta geleneği yaşatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:46
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        Üniversite öğrencisinin ders ödevi meddahlık serüvenine dönüştü
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da üniversite öğrencisi Alperen Bakır, ders ödevi olarak başladığı meddahlıkta geleneği yaşatmaya çalışıyor.

        Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Bakır'a halk bilimi dersi kapsamında meddahlıkla ilgili ödev verildi.

        Ödevi tamamlayan Bakır'ın meddahlığa olan ilgisi arttı. Çeşitli yerlerde sahneye çıkan Bakır, ramazan ayında da iftarın ardından davet edildiği yerlerde meddahlık geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

        Ders kapsamında meddahlıkla ilgili eğitim alan Bakır, internetten videolar izleyerek ve meddahlardan eğitim alarak kendini geliştiriyor.

        Alperen Bakır, AA muhabirine, ders ödeviyle birlikte meddahlıkla tanıştığını belirtti.

        Ödevin ardından ilk gösterisini 21 Aralık 2024'te yaptığını belirten Bakır, şunları söyledi:

        "Kültürümüzde var olan şeyleri yaşatmaya çalışıyoruz. Meddahlık, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine giren ögelerden bir tanesidir. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce meddahlığı yaşatmaya çalışıyoruz. Kültürümüze sahip çıkmalıyız, eğer kültürümüze sahip çıkmazsak başkasının kültüründe yok olup gideriz. Bu mottoyla hareket ediyoruz. UNESCO'nun da listesinde olan meddahlık sanatını icra etmeye çalışıyoruz."

        Meddahlıkla ilgili kendini sürekli geliştirmek istediğini ifade eden Bakır, kültürel ögelerin yaşatılması gerektiğini dile getirdi.

        - "Dijital çağ bizim birlikteliğimizi rafa kaldırıyor"

        Dijitalleşmenin kültürel öğelere zarar verdiğini belirten Bakır, "Dijital çağ bizim birlikteliğimizi rafa kaldırıyor. Biz de elimizden geldiğince bu kültürü canlı tutmaya çalışıyoruz. İnsanlara kültürümüzü, geleneğimizi yaşatmaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Üniversite eğitiminin ardından yüksek lisans yapmak istediğini anlatan Bakır, meddahlıkla ilgili tez çalışması yapacağını kaydetti.

        Kastamonu Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu Başkanı Alperen Yakalı ise LÖSEV gönüllüleriyle iftar programı düzenlediklerini, bu programda meddah Alperen Bakır'ı davet ettiklerini belirtti.

        Meddahlığın öneminden bahseden Yakalı, "Topluluğumuz üniversite öğrencilerimizle birlikte LÖSEV ve kanserin tüm çeşitleriyle farkındalık oluşturmak istedik. LÖSEV aileleriyle birlikte vakit geçirip onları motive etmek istiyoruz. Meddah Alperen Bakır'a da motivasyonumuza sağladığı katkıdan dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

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