Kastamonu'da "2025 Aile Yılı Çalıştayı" düzenlendi

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde "2025 Aile Yılı Çalıştayı" düzenlendi.

Kastamonu Valiliğinin himayesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılan çalıştay, kamu kurumlarında alanında uzman kişiler ile Kastamonu Üniversitesinden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, konuşmasında Türk milletinin aileyle kaim olduğuna dikkati çekti.

Aile Yılı kapsamında Bakanlığın belirlediği bir takvim çerçevesinde yıl boyunca 100'den fazla etkinlik planlandığını aktaran Dallı, "Bildiğiniz gibi aile, Türk toplumunun temeli. Şu kadarını iddialı bir şekilde söyleyebilirim ki Türk milleti aileyle kaimdir. Aile yıkıldığı zaman ipi kopan bir tespihin taneleri gibi Türk milletinin, Türk toplumunun dağılacağını söylemek hiç de büyük bir laf olmaz. Bunu bilen Türk milletinin her türlü düşmanı da gördüğünüz gibi en yoğun şekilde aileye saldırıyor, saldırmaya da devam ediyor. Biz de inşallah devlet olarak, millet olarak ailemize yapılan bu saldırılara karşı dimdik ayakta duracağız. Bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğiz." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı'nın devlet, millet ve Kastamonu için hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Devletimizce oluşturulan ve her birimizin, her yurttaşımızın emeği ve katkısı ile yerelde çeşitlenecek ve zenginleşecek olan eylem planımız kapsamında aile kurumunun öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, mevcut riskler karşısında ailenin topyekûn desteklenmesi amacıyla kapsamlı çalışmalara imza atacağız. Buradaki çalıştayımız Kastamonu’muzun bu istikamette büyük heyecan ve motivasyon ile yol aldığının, imece kültürünü bu çabada da hakim kıldığının, diğer illere de emsal teşkil edecek çalışmaları hayata geçireceğinin nişanesi."

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ise "Aile, bizim en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir." dedi.