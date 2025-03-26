Taşköprü Kaymakamı Demirdağ ve Belediye Başkan Arslan'dan öğrencilere ziyaret
Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan öğrencilerle bir araya geldi.
Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan öğrencilerle bir araya geldi.
Kütüphaneler Haftası kapsamında Belediye Başkanı Arslan, Kaymakam Demirdağ ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Muzafferettin Gazi İlkokulunu ziyaret etti.
Eğitime verilen desteğin her zaman süreceğini vurgulayan Başkan Arslan, "Kitap, geleceğe ışık tutan en değerli hazinedir. Çocuklarımızın bilgiyle büyümesini desteklemek bizler için büyük bir sorumluluk." dedi.
Öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen, Demirdağ ve Arslan, kütüphanelerin ve kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
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