Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
D.B. (71) idaresindeki 57 DA 731 plakalı hafif ticari araç, Araç-Kastamonu kara yolu Avlağıçayırı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü D.B. ile araçtaki M.Ş. (83) ve V.B. (70) yaralandı.
Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ş. ve V.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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