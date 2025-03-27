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        Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in hedefi 8. Avrupa şampiyonluğu

        ÖZGÜR ALANTOR - Bugüne kadar 7 kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in hedefi altın madalyayı 8. kez boynuna takmak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:44
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        Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in hedefi 8. Avrupa şampiyonluğu
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        ÖZGÜR ALANTOR - Bugüne kadar 7 kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in hedefi altın madalyayı 8. kez boynuna takmak.

        Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz nezaretinde 32 sporcu Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamplarını sürdürüyor.

        Bugüne kadar uluslararası arenada çok sayıda derecesi bulunan Yasemin Adar Yiğit, 7-13 Nisan tarihlerinde Slovakya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'nda 8. kez altın madalya almayı hedefliyor.

        Yasemin Adar Yiğit, AA muhabirine, 2011 yılında güreşe başladığını söyledi.

        Türkiye'yi 76 kiloda temsil ettiğini dile getiren milli sporcu, "Bugüne kadar 7 kez Avrupa şampiyonluğum, 2 kez dünya şampiyonluğum var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya, birçok kez de İslam Oyunları'nda şampiyonluk elde ettim." dedi.

        - "Kampımız çok güzel ve verimli geçiyor"

        Takımda morallerin yerinde olduğunu anlatan Yasemin, "Slovakya'da yapılacak olan büyükler Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyoruz. Kampımız çok güzel ve verimli geçiyor. Kadın Güreş Milli Takımı olarak takım halinde bir çok kez başarılara imza atan bir takımız. Tekrardan bir tarih yazıp, tekrardan bir başarı elde etmek istiyoruz. 50 kilodan 77 kiloya kadar 10 sıklette de bütün sporcularımız başarılı. Avrupa'da ve dünyada madalya elde etmiş sporcular. Takım olarak da çok iddialıyız. Tekrar kupa alıp tarih yazmak istiyoruz." diye konuştu.

        Kendini hazır hissettiğini belirten genç güreşçi, "Ben 7 kez Avrupa şampiyonu olduğum için şimdiki hedefim 8. kez Avrupa şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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