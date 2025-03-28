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        Horma Kanyonu yeniden ziyarete açılıyor

        Kış şartları nedeniyle kapatılan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, yarın yeniden ziyarete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:48 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:48
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        Horma Kanyonu yeniden ziyarete açılıyor
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        Kış şartları nedeniyle kapatılan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, yarın yeniden ziyarete açılacak.

        Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında yapılan ve kanyonun bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilmesini sağlayan yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformu kış şartları nedeniyle ziyarete kapatılmıştı.

        Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Horma Kanyonu'nun yeniden ziyarete açılacağı belirtilerek, "Horma Kanyonu Yürüyüş Yolu 29 Mart Cumartesi gününden itibaren yeniden ziyarete açılıyor. Horma Kanyonunun içerisinde bulunan 3 km ahşap platform ile yapılmış doğaya uygun yürüyüş yolu, kendine özgü endemik bitkileri, göz alıcı doğası ve yürüyüş yolunun sonunda bulunan Ilıca Şelalesi ile siz değerli ziyaretçilerimizi bekliyor." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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