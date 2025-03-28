Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Denetleme Komisyonu" toplantısı yapıldı

        Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Denetleme Komisyonu" toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Denetleme Komisyonu" toplantısı yapıldı
        ABONE OL

        Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Denetleme Komisyonu" toplantısı düzenlendi.

        Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yalçın Uyanık tarafından gündeme ilişkin sunum yapıldı.

        Mevcut yasa uygulamaları ile ilçe, belde ve köylerdeki durum analizlerinin değerlendirildiği toplantıda, mevcut hayvan bakım evlerinin kapasitelerinin artırılması ve ilin farklı bölgelerinde doğal yaşam alanlarının oluşturulması, sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu ile hayvanların sahiplendirilmesi hususları başta olmak üzere alınacak tüm tedbir ve önlemler görüşüldü.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi

        Benzer Haberler

        Gümüş ailesi iftarda özel bireylerin en büyük destekçisi oldu
        Gümüş ailesi iftarda özel bireylerin en büyük destekçisi oldu
        Horma Kanyonu yeniden ziyarete açılıyor
        Horma Kanyonu yeniden ziyarete açılıyor
        Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyor
        Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyor
        Doğanyurt Orman İşletme Şefliğinde iftar programı düzenlendi
        Doğanyurt Orman İşletme Şefliğinde iftar programı düzenlendi
        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Şehidin kabri ailesinin talebi üzerine taşındı
        Şehidin kabri ailesinin talebi üzerine taşındı