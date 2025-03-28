Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Denetleme Komisyonu" toplantısı yapıldı

Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Denetleme Komisyonu" toplantısı düzenlendi.

Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yalçın Uyanık tarafından gündeme ilişkin sunum yapıldı.

Mevcut yasa uygulamaları ile ilçe, belde ve köylerdeki durum analizlerinin değerlendirildiği toplantıda, mevcut hayvan bakım evlerinin kapasitelerinin artırılması ve ilin farklı bölgelerinde doğal yaşam alanlarının oluşturulması, sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu ile hayvanların sahiplendirilmesi hususları başta olmak üzere alınacak tüm tedbir ve önlemler görüşüldü.

Toplantıya, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.