Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ilçe merkezinde A.H.A, A.Ç. ve E.K'nin üst ve ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.H.A. ve A.Ç. ise serbest bırakıldı.