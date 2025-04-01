Kastamonu'da bayram pilavı geleneği 133 yıldır yaşatılıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 133 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde vatandaşlara, 119 kazan etli pilav ikram edildi.

Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü düzenlenen 133 yıllık gelenek kapsamında ilçe sakinleri bir araya geliyor.

Bozkurt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte 1200 kilogram pirinç ve 550 kilogram et kullanılarak 119 kazanda yapılan etli pilav, belediye personeli tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, burada yaptığı konuşmada, geleneğin daha uzun yıllar sürmesini diledi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Ekmekci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'aile küçük bir toplum, toplum da büyük bir ailedir' sözünden hareketle çevremizden başlamak üzere dostlarımızı, mahallelilerimizi, ilçemizi, gençlerimizi tüm toplumu kucaklayarak saran bir anlayışla inşallah çalışmalarımıza devam edelim. Birlik, beraberlik duygularımızı perçinleyerek sürdürelim. Daha nice bu asırlık pilav günlerinin devamını diliyorum." dedi.