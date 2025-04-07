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        Cide'de yetenek taraması yapıldı

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yetenek taraması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:34 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:34
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        Cide'de yetenek taraması yapıldı
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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yetenek taraması gerçekleştirildi.

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'nın", ilçede gerçekleştirildiği kaydedildi.

        İlçe müdürlüğünde gerçekleştirilen taramada ilçedeki 3. sınıf öğrencilerinin kayıt işlemlerinin ardından çeşitli fiziksel testlere tabi tutulduğu belirtilerek, "Elde edilen tüm veriler anında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilgi sistemine kaydedilerek, her çocuk için bir 'sporcu karnesi' oluşturuldu." ifadesine yer verildi.

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