Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Kastamonu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL

        Kastamonu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen protesto gösterisinde dernek binası önünde toplanan vatandaşlar, bir süre Filistin bayrağı salladı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı İdris Güler, konuşmasında, Gazze'de masum çocukların bombalar altında can verdiğini, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsal dokusunun çiğnendiğini ve Batı Şeria'da ailelerin evlerinden zorla sürüldüğünü söyledi.

        Batı'da, ABD'den Avrupa'ya, sokakların Filistin için haykırdığını belirten Güler, "Üniversite kampüslerinde öğrenciler, işgalci İsrail'i destekleyen şirketlere boykot çağrıları yapıyor. Yahudi kökenli aktivistler bile, 'Benim adıma değil' diyerek siyonizmin ırkçı ve işgalci politikalarına karşı seslerini yükseltiyor. Krallar, şeyhler, emirler, liderler; hepsi koltuklarını koruma derdine düşmüş, petrol gelirlerini siyonist destekçilere akıtırken Filistin'in kanını görmezden geliyor. Arap sokaklarında zaman zaman yükselen öfke, rejimlerin baskısıyla bastırılıyor." dedi.

        Bir avuç Filistinli direnişçinin tüm ümmetin onurunu sırtlandığını ifade eden Güler, "Geri kalanlar neden bu utanç verici sessizliğe mahkum? Tarih, bu uyuşukluğu affetmeyecek. Kudüs, ümmetin ilk kıblesi, siyonist çizmeler altında ezilirken, Müslümanlar nasıl rahat uyuyabilir? Gazze'de bir anne, çocuğunun cesedini kucağında taşırken, İslam dünyasının liderleri nasıl lüks saraylarında ziyafet çekebilir? Bu sessizlik, sadece bir zayıflık değil, aynı zamanda bir ihanettir. Uyanış vakti gelmedi mi? Sokaklara dökülmek, boykot silahını kullanmak, zalimlere karşı birleşmek için daha neyi bekliyoruz? Siyonizm, sadece Filistin'in değil, insanlığın düşmanıdır." diye konuştu.

        Gazze'nin tüm Ortadoğu'nun sigortası olduğunu dile getiren Güler, "Eğer Gazze düşerse Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün ve Mısır dahil olmak üzere tüm Ortadoğu düşecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu
        Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu
        Kastamonu'da buzlanma ve zirai don olayı bekleniyor
        Kastamonu'da buzlanma ve zirai don olayı bekleniyor
        Cide ve Tosya'da kar yağışı ve sis etkili oldu
        Cide ve Tosya'da kar yağışı ve sis etkili oldu
        Kastamonu'da kar etkili oldu
        Kastamonu'da kar etkili oldu
        Tosya'da sis etkili oluyor
        Tosya'da sis etkili oluyor
        Tosya'da ortaokul öğrencileri için "zanaat atölyeleri" açılacak
        Tosya'da ortaokul öğrencileri için "zanaat atölyeleri" açılacak