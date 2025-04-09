Kastamonu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen protesto gösterisinde dernek binası önünde toplanan vatandaşlar, bir süre Filistin bayrağı salladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı İdris Güler, konuşmasında, Gazze'de masum çocukların bombalar altında can verdiğini, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsal dokusunun çiğnendiğini ve Batı Şeria'da ailelerin evlerinden zorla sürüldüğünü söyledi.

Batı'da, ABD'den Avrupa'ya, sokakların Filistin için haykırdığını belirten Güler, "Üniversite kampüslerinde öğrenciler, işgalci İsrail'i destekleyen şirketlere boykot çağrıları yapıyor. Yahudi kökenli aktivistler bile, 'Benim adıma değil' diyerek siyonizmin ırkçı ve işgalci politikalarına karşı seslerini yükseltiyor. Krallar, şeyhler, emirler, liderler; hepsi koltuklarını koruma derdine düşmüş, petrol gelirlerini siyonist destekçilere akıtırken Filistin'in kanını görmezden geliyor. Arap sokaklarında zaman zaman yükselen öfke, rejimlerin baskısıyla bastırılıyor." dedi.

Bir avuç Filistinli direnişçinin tüm ümmetin onurunu sırtlandığını ifade eden Güler, "Geri kalanlar neden bu utanç verici sessizliğe mahkum? Tarih, bu uyuşukluğu affetmeyecek. Kudüs, ümmetin ilk kıblesi, siyonist çizmeler altında ezilirken, Müslümanlar nasıl rahat uyuyabilir? Gazze'de bir anne, çocuğunun cesedini kucağında taşırken, İslam dünyasının liderleri nasıl lüks saraylarında ziyafet çekebilir? Bu sessizlik, sadece bir zayıflık değil, aynı zamanda bir ihanettir. Uyanış vakti gelmedi mi? Sokaklara dökülmek, boykot silahını kullanmak, zalimlere karşı birleşmek için daha neyi bekliyoruz? Siyonizm, sadece Filistin'in değil, insanlığın düşmanıdır." diye konuştu.

Gazze'nin tüm Ortadoğu'nun sigortası olduğunu dile getiren Güler, "Eğer Gazze düşerse Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün ve Mısır dahil olmak üzere tüm Ortadoğu düşecektir." ifadelerini kullandı.