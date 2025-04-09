GÜNCELLEME - Sinop'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Kastamonu'da toprağa verildi

Sinop'ta aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli evli ve iki çocuk babası polis memuru Sinan Şen, mesai sonrası evine döndüğü sırada aracında rahatsızlandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Şen, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şen'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Burada düzenlenen törene Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, emniyet ve askeri personel ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Özarslan ve Emniyet Müdürü Kılıçoğlu törende Şen’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.