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        Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 180. yıl dönümü

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensuplarını kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:17 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:17
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        Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 180. yıl dönümü
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensuplarını kabul etti.

        Dallı, makamında gerçekleşen ziyarette, Türk milletinin gönlünde polis teşkilatının ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

        Vatandaşların polisi gördüğü yerde kendini güvende hissettiğini anlatan Dallı,

        "Kastamonu'da asayiş anlamında çok iyi durumda olduğumuzu başarılı olduğumuzu mutlulukla ifade ediyoruz. Bir önceki yıla göre asayiş konusunda yaptığımız çalışmalarla Türkiye'de en iyi ilk beş il arasında girdiğimiz için Sayın Bakanımızdan ayrı bir övgü de aldık. Bu başarının önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğine inanıyoruz. Emeği geçen başta müdürlerimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu vesileyle bütün arkadaşlarımın Polis Haftası'nı ve 10 Nisan Polis Günü'nü bir daha tebrik ediyorum. Aileleriyle, sevdikleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla mutluluk huzur diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdür vekili Mehmet Yüksel ve emniyet mensupları yer aldı.

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