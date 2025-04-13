Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:02 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

        Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı Ağlı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

        Kar yağışıyla, ilçe merkezi ve ilçeyi çevreleyen ormanlık alan beyaz örtüyle kaplanırken, araçlar karın altında kaldı.

        İlçe merkezinde 50 santimetreyi geçen kar kalınlığı, yüksek rakımlı köylerde ise 80 santimetreye yaklaştı.

        İlçede, İl Özel İdaresi, Karayolları ve Belediye ekipleri kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Vatandaşlardan Emrullah Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye kış aylarında yoğun şekilde kar yağdığını söyledi.

        Kar yağışının kendileri için sürpriz olmadığını belirten Arık, "Geçen yıl mayıs ayında da kar yağmıştı ancak bu yıl biraz daha fazla yağdı. Güzel oldu. Biz alışığız. Arkadaşım buraya tatile gelmişti. Aracının çıkabilmesi için kardan kapanan yolu açıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut oldu
        Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut oldu
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda birincilere ödü...
        Kastamonu'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda birincilere ödü...