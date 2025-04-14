Kastamonu'nun 2 ilçesinde daha eğitime ara verildi
Kastamonu'nun Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.
Kastamonu'nun Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmişti.
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